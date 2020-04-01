KKTC’de corona virüsü salgınında ikinci ölüm gerçekleşti
KKTC'de corona salgını nedeniyle ikinci ölüm meydana geldi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh'un tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.
69 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde corona virüsü tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. KKTC’de şu ana kadar tespit edilen 69 corona virüsü hastasının ise tedavisi devam ediyor.(İHA)