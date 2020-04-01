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KKTC’de corona virüsü salgınında ikinci ölüm gerçekleşti
KKTC’de corona virüsü salgınında ikinci ölüm gerçekleşti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Yaşam 1 Nisan 2020 - 13:40

KKTC'de corona salgını nedeniyle ikinci ölüm meydana geldi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh'un tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

69 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde corona virüsü tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. KKTC’de şu ana kadar tespit edilen 69 corona virüsü hastasının ise tedavisi devam ediyor.(İHA)

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Son güncelleme: 13:49 - 01.04.2020
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