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KKTC’de korona salgını nedeniyle turistler ülkelerine gönderiliyor
KKTC’de korona salgını nedeniyle turistler ülkelerine gönderiliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.
Yaşam 15 Mart 2020 - 14:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı, korona salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında turistlerin ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

KİRALANAN UÇAKLA DÖNECEKLER

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla hükümetin almış olduğu radikal kararlar çerçevesinde KKTC'de turist statüsünde bulunanların ülkelerine geri gönderileceği ifade edildi. Açıklamada, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde ülkemizde turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşlarını  yeterli sayıda kiralanan uçaklarla ülkelerine güvenli bir biçimde gönderiliyor” ifadeleri yer aldı.(İHA)

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