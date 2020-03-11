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KKTC’de korona virüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti
KKTC’de korona virüs sonrası halk marketlere eczanelere akın etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alman bir turiste korona virüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Yetkililer halkın genel kullanım alanlarını dezenfekte etmeye başladı.
Yaşam 11 Mart 2020 - 09:38

KKTC’de dün bir Alman turistte korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti. Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarınıdaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti. Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak için kuyruk oluşturdu. Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı.

FOTO:DHA

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