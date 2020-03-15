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KKTC’de korona virüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı
KKTC’de korona virüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.  
Yaşam 15 Mart 2020 - 09:58

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni korona virüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA İKİ KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, korona virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC’de korona virüs teşhisi konulan kişilerin 4’ü turist, 2’si ise KKTC vatandaşı olduğu bilgisi basın mensuplarıyla paylaşıldı.(DHA)

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