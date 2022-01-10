Klasik otomobil tutkunları buluştu

Avusturya artık gelenekselleşen nostaljik otomobil rallisine hafta sonu ev sahipliği yaptı.

Sozcu.com.tr

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Avusturya'nın Schladming şehri geleneksel Planai Otomobil Rallisi'ne ev sahipliği yaptı.



Klasik otomobillerin katıldığı bu ralliye katılan klasik otomobil tutkunları, 200 km'lik Schladming-Dachstein etabında araç sürdü.

Etkinlik kalabalık izleyiciler tarafından merakla takip edildi.

Yıllardır devam eden etkinlikte sadece 55 yarışmacı yer alabilirken araçların ise belli bir tarihten önce üretilmiş olması gerekiyor. Yarışmada 1973’ten önce üretilen araçların yarışmasına izin verilirken, katılımcılar yarıştan önce zorlu bir testten geçiyor.