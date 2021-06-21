Klasik otomobil yarışı Bodrum’u renklendirdi

Bodrum'da düzenlenen klasik otomobil yarışları ödül töreni ile sona erdi. “2021 Bahar Rallisi ve Batı Anadolu Rallisi” Yalı mahallesinde bulunan bir otelde başladı. Mazıköyü, Ören, Yalı Mahallesi olarak çizilen güzergahta 2 günlük mücadelenin ardından Akyarlar Mahallesi Aspat Koyu’nda son buldu.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Bodrum’un en güzel koylarından geçen klasik otomobil sürücüleri Bodrum'un doğasına hayran kalırken, yolda klasik otomobilleri gören vatandaşlar da otomobillere hayran kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan otomobillerle fotoğraf çektiren turistler otomobilleri uzun uzun inceledi.



85 OTOMOBİL KATILDI

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı güzel bir yarış olduğunu ifade ederek “Bu sene klasik otomobiller branşındaki ilk yarışımız. Toplamda 85 otomobil katıldı. Ören, Mazı köylerinden ve Bodrum merkezden geçerek Akyarlar Mahallesi Aspat plajında yarışımızı tamamladık. Çok keyifli geçti, klasik otomobil gözde branşlarımızdan biridir. Nisan ayındaki ralli heyecanının ardından bir kez daha bizi ağırlayan Bodrum bizi çok mutlu etti. 2022 Ralli yarışlarını tekrar Bodrum'dan yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa Bodrum'da ralli heyecanını bir daha yaşatacağız” dedi.

2021 Bahar Rallisi’ni Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi birinci olurken Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar ikinciliği elde etti. Yarışta üçüncülüğü ise Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu ekibi kazandı.

Batı Anadolu Rallisi’nde de Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi tekrar birinci oldu. İkinciliği Mehmet Hüzmen-Gökhan Onur, üçüncülüğü ise Şenol Evren-Gezin Evren ekibi kazandı. (İHA)



(İHA)