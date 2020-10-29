Klasik otomobillerden Cumhuriyet Konvoyu

Kadıköy Belediyesi’nin Bağdat Caddesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü, salgın dolayısıyla bu yıl araç konvoyu ile kutlandı.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik araçlarının oluşturduğu konvoya vatandaşlar da araçlarıyla katıldı.
Kalamış’tan yola çıkan konvoya Cumhuriyet TIR’ından yükselen marş ve şarkılar eşlik etti. Konvoyu Fenerbahçe Mahalle Bandosu karşıladı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı evlerinin pencerelerinden, balkonlarından Cumhuriyet coşkusuna katılan vatandaşları Cumhuriyet TIR’ından selamladı.
Cumhuriyet TIR’ı, 19.00’da Suadiye’den hareket ederek Bağdat Caddesi boyunca “Daima Cumhuriyet” sloganıyla ilerleyecek.
KADIKÖY’DE AÇIK HAVA SERGİSİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu’na ait çizimler Kadıköy’ün farklı noktalarında 21 duvara yansıtıldı.
Kadıköy’ün mahallelerinde önceden belirlenen noktalara yerleştirilen projeksiyonlar aracılığıyla, akşam saatlerinde açık hava sergisine dönüşecek.