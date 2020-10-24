Klimaları kapattıracak boya geliştirdiler

Bilim adamları, kullanıldığı yüzeye çarpan ışığın yüzde 95'ini yansıtan yeni bir beyaz boya geliştirdi. Yaz sezonunda çevre sıcaklığından 8-10 derece daha soğuk kalan yeni boya, klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlayacak.

ABD'deki Purdue Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni akrilik boya, hem gündüz hem de gece çevre sıcaklığından önemli ölçüde daha soğuk kalmayı başarıyor.

Piyasadaki boyalar yüzeye çarpan ışığın yüzde 80-90’ını yansıtırken, bu oran yeni geliştirilen boyada yüzde 95'e kadar çıkıyor.

Test sırasında gece çevrenin sıcaklığının neredeyse 10 derece altında kalan boyalı bölge, gündüz güneşin tepede olduğu dönemde 8 derece daha serin bir sıcaklık sağlıyor.

Purdue Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dr. Xiulin Ruan, pasif olarak soğuyan ticari bir boya geliştirmek ve boyanın emdiği ultraviyole ışık miktarını en aza indirmek için kalsiyum karbonat dolgular kullandıklarını açıkladı.

Uzmanlar, yeni boyanın binaların daha serin kalmasını sağlayarak, klima ve diğer soğutma teknolojilerinin neden olduğu iklim değişikliği etkisini azaltabileceğini kaydediyor.