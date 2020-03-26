Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Klozet yalayarak virüse meydan okuyan genç corona virüsüne yakalandı
Klozet yalayarak virüse meydan okuyan genç corona virüsüne yakalandı
Sosyal medya fenomeni Larz, corona virüsüne meydan okuyarak klozet yalayarak internette infial yaratmıştı. Larz bugün, Covid-19'a yakalandığını Instagram hesabından duyurdu.
Yaşam 26 Mart 2020 - 10:56

ABD’de yaşayan sosyal medya fenomeni Larz, corona virüsü salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yalamıştı. Virüsle dalga geçen genç, bugün corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

21 Mart’ta yayınladığı bir videoda Larz, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalıyordu. İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz, 22 Mart tarihinde yayınladığı “Corona virüsü testim pozitif çıktı” başlıklı ikinci videoda hastanede yattığı görüldü.

Larz’ın Twitter hesabı da kuralları çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı. Salgının ortaya çıkmasının ardından klozet yalayan ilk sosyal medya fenomeni Larz değil. Ava Louise isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı da corona virüsüne meydan okuyarak bir uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video yayınlamıştı.

Son güncelleme: 10:58 - 26.03.2020
Etiketler