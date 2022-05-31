Kobe Bryant kartı açık artırmada: İmzalı parça için 1 milyon dolar bekleniyor

İmzalı bir Kobe Bryant kartı açık artırmayla satışa çıktı. Kartın 1 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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1997 Skybox Metal Universe Precious Metal Gems # 81 kartı müzayede ile açık artırmaya çıktı. 100 üzerinden 60 puan alarak nadir bir parça olduğunu gösteren kartın bu kadar özel olmasının en önemli nedeni ise Bryant tarafından imzalanmış olması.

SCP Müzayede Evi’nin bildirdiğine göre; kart, 2020’de helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın imzasını taşıyan tek parça. Bu yüzden müzayede evi, açık artırmada kartın 1 milyon dolardan fazla satabileceğine inanıyor.

123 oyuncunun yer aldığı PMG kartları yapılma biçimleri oldukça zor. Kartlar, renkli bir folyo kullanılarak üretilmişti. PMG’ler koleksiyoncular arasında inanılmaz derecede önemlidir ve her kartın iki versiyonu bulunur: Zümrüt ve kırmızı versiyonlar.

Yeşil bir Kobe Bryant PMG kartı, birkaç ay önce açık artırmada imzalı olmadığı halde yaklaşık 2 milyon dolar getirmişti.

İmzalı karta şimdiden 10 teklif verildi. Kart için teklif verme 4 Haziran’a kadar devam ediyor.

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