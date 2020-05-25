Kobe Bryant’ın 7 yıl önce 5 milyon dolara aldığı hisse şimdi 200 milyon dolara ulaştı

Kızı Gianna ile geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın, bundan yedi yıl önce yaptığı bir yatırım, 40 kat değer kazandı ve ailesine de büyük bir miras bırakmış oldu.

2013 yılında bir içecek firmasından 5 milyon dolar karşılığında yüzde 10 hisse satın alan Bryant’ın ölümünden sonra ortaya çıkan bilgiye göre, değer kazanan hissenin bugünkü karşılığı tam olarak 200 milyon dolar. Şirketin en büyük dördünca hissedarı olan Bryant’ın ardından konuşan şirketin sahibi Mike Repole “Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı” dedi…