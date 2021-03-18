Kobe ve kızının öldüğü kazayla ilgili sıcak gelişme: Eşi o isimleri tek tek ifşa etti

NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Bryant’ın eşi Vanessa, kazadan sonra olay yerinin fotoğraflarını izinsiz olarak çeken ve aralarında paylaşan Los Angeles Şerif Departmanı mensuplarına dava açmıştı.

Olaya karışan kişilerin gizliliği ihlal ettiğini savunan Vanessa Bryant, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davayı kazandı. Şerif departmanının avukatları, isimlerin gizli kalması gerektiğini aksi takdirde olası bir hacker saldırısıyla fotoğrafların ele geçirilebileceğini öne sürdü.

Ancak mahkeme bu talebi reddederken, Vanessa Bryant’ın önünü açmış oldu. Kararın ardından Bryant, mahkeme belgelerini ve olaya karışan kişilerin isimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın bulunduğu helikopter Ocak 2020’de Los Angeles’ta düşmüş, kazada Bryant ve kızı dahil 9 kişi hayatını kaybetmişti.