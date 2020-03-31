Koç Akademi içeriklerini herkese açıyor

Koç Topluluğu çalışanlarının öğrenme ve gelişim amaçlı içeriklere erişim sağlayabilmesini sağlayan, Koç Holding A.Ş. (“Koç Holding”) tarafından oluşturulan bir platform olan Koç Akademi içinde bulunduğumuz süreçte insanların daha doğru ve doyurucu bilgi alabilmesi adına içeriklerine ücretsiz ulaşım hakkı sağladı.

Yapılan bu paylaşım kararını bir mail yoluyla ileten kurum, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde gerek çalışma arkadaşlarımız ve ailelerine gerekse ülkemize fayda sağlayacak birçok aksiyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızdan iç görü almak için yaptığımız anket çalışmalarında Koç Akademi Platformu üzerinden yayınladığımız online içerik ve bilgilendirmelerin en çok beğeni alan konulardan biri olduğunu anladık. Bu kapsamda hızlıca aksiyon alarak sadece Topluluk çalışanlarına özel olan Koç Akademi eğitim platformumuzu bugün itibariyle ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtık. Artık Türkiye'deki herkes, Koç Akademi üzerinden, corona virüsü ile ilgili faydalı birçok içeriğin yanı sıra, teknoloji ve kişisel gelişim gibi diğer alanlarda da faydalı içeriklere erişebilecek. ”

Koç Akademi uygulamasına https://www.kocakademi.com/ linki üzerinden ulaşılabiliyor.