“Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz” diye yazı yazdı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu

ABD'nin Portland kentinde görülen davada jüri, "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz" başlıklı bir makale yazan Nancy Crampton Brophy'yi dört yıl önce kocasını ölümcül şekilde vurmaktan mahkum etti.

Sozcu.com.tr

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63 yaşındaki şef Daniel Brophy, 2 Haziran 2018’de Portland’ın güneybatısındaki Oregon Culinary Institute’de çalışmaya hazırlanırken öldürüldü. Brophy’nin cesedini yemek okulundaki öğrencileri buldu.

Savcıların iddiasına göre Nancy Crampton Brophy, para sorunları ve hayat sigortası nedeniyle cinayeti işledi. Ancak Crampton Brophy, kocasını öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını ve mali sorunlarının büyük ölçüde emeklilik tasarruf planı ile çözüldüğünü söyledi.

Aşk romanları yazan Brophy, kocasını öldürmek için kullanılan aynı marka ve model silaha sahipti ve güvenlik kamera görüntüleri de aleyhine görüntüler içeriyordu. Hatta hücre arkadaşına da cinayeti itiraf etmişti. Ancak Borphy’nin kullandığı silahın bulunamaması savcıların işini zorlaştırdı.

Crampton Brophy, Eylül 2018’de tutuklanmasından bu yana gözaltındaydı ve jüri tarafından suçlu bulundu.

Nancy Crampton Brophy’nin davasının dikkat çekmesinin nedeni ise yazarın daha önce “kocanızı nasıl öldürürsünüz” isimli bir yazı kaleme alması. Brophy, aynı zamanda yazdığı aşk romanlarıyla da tanınıyor.

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