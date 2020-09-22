Koleksiyoner Esat Kaplan: “Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor”

Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların beş para etmediğini söyleyerek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

Gaziantep’te Milattan Önce ve sonraki 400’ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir ‘0’'ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti.

Koleksiyonunu kendisine ait müzede sergileyen Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların ‘ben zengin oldum' hayaline kapılmaması gerektiğini söyleyen Kaplan, o paraların bir kuruş fazladan etmeyeceğini belirterek uyarılarda bulundu.

“BİR ‘0’ EKSİK DİYE TEK KURUŞ FAZLA ETMEZ”

Koleksiyonunda birçok millete ait paralar bulunan koleksiyoner Esat Kaplan son günlerde artan hatalı para haberleriyle ilgili vatandaşlara seslenerek bu tür paraların tek kuruş fazla etmediğini söyledi.

Kaplan, “Son zamanlarda yok 50 TL'ye 75 bin TL yada 100 TL'ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Yani paradan bir ‘0’ eksik diye hiçbir iş insanı veya koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Paradan bir ‘0’ eksik olması o paraları kıymetli kılmaz. Hatta o para geçmeyebilir. Onun için vatandaşların bu tür paraları bulduğunda zengin oldum hayaline kapılmasın” dedi.(İHA)