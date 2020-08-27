Sağlıklı bir bebeğe sahipsinizdir, yeteri kadar besliyor, altının kuru olmasına da dikkat ediyor olabilirsiniz fakat bebeğinizin saatlerce ağlamasına anlam veremezken bu durum karşısında aşırı derecede gerilebilirsiniz. Evet, bazı bebekler zaman zaman ağlar ancak kolik bebekler normalden daha fazla ağlarlar ve birçok ebeveyn bu durumun ne zaman düzeleceği konusunda endişeye kapılabilirler. Ancak kolik dönem geçicidir ve anne özellikle beslenmesine dikkat ederek bebeğinin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Peki, kolik bebeğe nasıl davranılmalı?

Bebeklerin uzun süreli ağlama krizlerine kolik adı verilir. Sürekli ağlama, hastalık, yatma pozisyonu gibi bazı etkenlerle ortaya çıkan ve bebeğin sıkıntılı davranışlarıyla kendini gösteren bir sinyaldir. Uzun süreli ağlama krizleri ebeveynler için oldukça can sıkıcıdır ve eğer bir çözüm bulunmazsa anne ve babalar için artık tahammül sınırlarını aşabilir.

NEDEN BAZI BEBEKLERDE KOLİK OLUŞUR?

Bebeklerde koliğin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Koliğin oluşmasının nedeni olarak anne ve babanın ve çevrenin etkilerinden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Bazı bebekler stimülasyona diğerlerinden daha duyarlıdır. Ayrıca kolik bir bebek reflü, gıda alerjisi, anormal bağırsak hareketleri ve karınlarında oluşan gaza bağlı gerginliği ağrı olarak algılamaları ya da aile ortamındaki stres ve gerilim gibi faktörler bebeklerde kolik oluşumuna neden olan sebepler arasında yer alabilir. Ayrıca gebeliği sıkıntılı geçen annelerde kolik bebeğe daha çok rastlanır. Peki kolik bebekleri sakinleştirmek içi neler yapılabilir? İşte yanıtları…

KUCAĞINIZA ALIN

Bebeğiniz ağladığında onu kucağınıza aldığınızda genellikle sakinleşirler. Ayrıca hem bebeğinizi yatıştırmak hem de gazının geçmesi için bebeğinizin sırtını ovalayabilirsiniz.

BİRAZ HAREKET

Bebeğinizi hareket halinde tutmak yatışması için yeterli olabilir. Bebeğinizi evin içinde gezdirebilir, bebek salıncağına koyabilir, otomobil veya bebek arabasında gezdirerek ağlama krizlerine son verebilirsiniz.

BEBEĞİNİ DOĞRU BESLE

Bebeğinizi gereğinden fazla beslememeye özen gösterin. Her beslenme arasında 2 saat olması yeterlidir. Bebeğini beslerken onu dik tutarak hava yutmasını engellemelisiniz. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız yiyip içtiklerine dikkat etmeniz gerekir çünkü bazı besinler emzirme yoluyla bebeğe geçerek gaz sancılarına neden olabilir. Süt ürünleri, lahana, karnabahar, çikolata, soğan gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Aşırı kahve tüketimi ve sigara kullanımı da bebekte huzursuzluğa neden olan sebepler arasında yer alır. Mama ile beslenen bebeklerde doktorun önerisi ile mama değişikliği yapılarak bebeğin rahatlaması sağlanabilir.

BEBEK MASAJI VE BANYO

Bebek masajı ve banyosu bebeğinizin ciddi anlamda rahatlamasını sağlayabilir. Ilık banyo suyuna 3-4 damla lavanta yağı ilave edilerek bebeğin karnına saat yönünde masaj yaptığınızda bebeğiniz sakinleşecektir. Rahatlatıcı diğer bir yöntem ise bebeğinizi yakmayacak sıcaklıkta bir havluyu bebeğinizin karnına koyabilirsiniz. Banyo esnasında karnına zeytinyağı ile de masaj yaparak sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.