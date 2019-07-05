Kolik, yaygın bir durumdur ve ilk birkaç ayında 5 bebekten 1'ini etkilediği tahmin edilmektedir. Tüm bebekler açlık, soğuk, yorgunluk, sıcaklık veya bebek bezinin değişmesi gerektiğinden dolayı çeşitli nedenlerden dolayı ağlarlar. Peki, kolik nedir? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Kolik, belirgin bir sebep olmadan uzun süre ağlamakla karakterizedir. Genellikle sadece birkaç hafta sürer. Koliğin tanımlanmış belirli bir nedeni yoktur. Hamilelik sırasında sigara içmek kolik riskini artırabilir. Peki, kolik nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KOLİK NEDİR?

Kolik, haftada en az 3 gün, günde 3 saatten fazla ağlama olarak tanımlanır. Kolik genellikle doğumdan birkaç hafta sonra ortaya çıkar ve bebek yaklaşık üç ila dört aylık olana kadar devam eder. Çok ağlasalarda, kolik ne tehlikeli ne de zararlıdır. Uzmanlar, koliklerin uzun vadeli etkileri olmadığını ve kolikli bir bebeğin normal şekilde kilo alacağını ve besleneceğini söylemektedir.

KOLİK BELİRTİLERİ

Bebeklerin huzursuzlanması ve ağlaması normaldir. Kolik olan bebekler çoğu bebekten daha çok ağlarlar. Kolik belirtileri şunları içerebilir:

– Bacaklarını uzatır ya da karnına çeker

– Ağlarken sırtını yay gibi gerer

– Ağlarken kollarını ve bacaklarını savurur

– Ağlarken yüzü kızarır

– Ağlarken yumruklarını sıkar

– Bazen acı çekiyormuş gibi görünür

– Karnı şiştir ve çok fazla gazı vardır. Bu kolik belirtisi, ağlayan bebekler çok fazla hava yuttukları ya da beslendikten sonra yeterli gaz çıkarmadıkları için görülüyor olabilir.

KOLİK TEDAVİSİ

Kolik bazı bebeklerin hayatlarının normal bir parçası olduğundan ve zararlı olmadığından, genellikle ilaç verilmesi tavsiye edilmez. Kolik için çok fazla tedavi yoktur. Bununla birlikte, ebeveynlerin bebeği sakinleştirmek için yapabilecekleri şeyler vardır. Aşağıdaki öneriler size yardımcı olabilir:

– Ağlama nöbeti sırasında bebeği battaniyeye sıkıca sarmak yardımcı olabilir.

– Bazı bebekler kucağa alınmaya iyi yanıt verir.

– Bebeği beslerken dik oturtun. Bu, havanın yutulması olasılığını azaltır.

– Daha sık, daha küçük beslemeler yardımcı olabilir.

– Emziren anneler, çay, kahve, baharatlı yiyecekler ve alkolden kaçınırlarsa, bebeğin kolik belirtilerinin daha az şiddetlendiğini görebilir.

– Biberonla beslenen bebekler için; Şişe memesindeki deliklerin doğru boyutta olduğundan emin olun. Çok küçüklerse, bebeğin her besleme sırasında daha fazla hava yutması muhtemeldir.

– Her beslemeden sonra gazını çıkarın. Bunu yapmak için bebeğinizi omzunuza yaslayarak kucaklayın ve sırtına nazikçe vurun.

– Bazen bir bebeği sık sık almak ve bırakmak, ağlamayı daha da kötüleştirebilir. Sessiz bir yerde ve loş ışıkta bebeği rahatlatmak çoğu zaman daha iyi sonuç verir.

– Bazen bir çamaşır makinesi veya elektrikli süpürge sesi gibi arka plan gürültüsü bebeklerin rahatlamasına ve uyumasına yardımcı olur.

– Sıcak bir banyo veya nazik bir masaj da işe yarayabilir.