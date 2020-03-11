Bebeklerde büyümeyi teşvik eden ve hastalıkla savaşan önemli bir besin kaynağı olan ve ağız sütü olarak da bilinen kolostrum hakkında merak edilenler haberimizde... Kolostrum nedir?

Kolostrum çok besleyicidir ve enfeksiyonlar ve bakterilerle savaşan proteinler olan yüksek seviyelerde antikorlar içerir. Peki, kolostrum nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KOLOSTRUM (AĞIZ SÜTÜ) NEDİR?

Kolostrum (beestings veya ilk süt olarak da bilinir), hamileliğin sonlarında ve doğumdan birkaç gün sonra meme bezleri tarafından üretilen bir süt türüdür.

Kolostrum, bakteriler, mantarlar, parazitler ve virüsler gibi mikroorganizmalara saldıran ve öldüren bağışıklık sistemi tarafından üretilen önemli hastalıklarla mücadele eden proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller ve antikorlar dahil olmak üzere bebek için birçok besinsel fayda içerir.

Kolostrum karbonhidrat bakımından yüksek, protein bakımından yüksek, antikor bakımından yüksek ve yağ bakımından düşüktür. Yenidoğanların çok küçük sindirim sistemleri vardır ve kolostrum besinlerini çok konsantre düşük hacimli bir şekilde verir.

Bebeğin ilk dışkısı olan mekonyumun geçişini teşvik eden hafif müshil etkisi vardır. Kolostrum, kan hacminin azalması nedeniyle doğumda büyük miktarlarda üretilen ölü kırmızı kan hücrelerinin atık ürünü olan aşırı bilirubini bebeğin vücudundan temizler ve sarılığın önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklığın kaynağı olan ağız sütünün (kolostrum) aynı zamanda sekretuvar IgA'nın majör kaynağı olmasından dolayı, sindirim sistemiyle ilgili (gastrointestinal) enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi bulunur. Yapılan araştırmalarla bebeğin kolostromun alınmasının ileride üst solunum yolu ve barsak hastalıklarına yakalanma oranının 7 kat daha azaldığı tespit edilmiştir.

Lökositler de çok sayıda bulunur; bunlar bebeği zararlı virüs ve bakterilerden korumaya başlar.

Kolostrum sindirim sisteminde yararlı bakteriler oluşturur.