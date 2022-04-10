Kolu kopan caretta carettanın ölüsü karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kolu koptuktan sonra ölen caretta caretta kıyıya vurdu, hayvanseverler büyük tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Demirbükü Koyu'nda yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda ve 55 kilogram ağırlığındaki caretta caretta yı ölü olarak bulun vatandaşlar hayvanın kolu kesilerek ölüme terk edildiğini belirtti.

Yürüyüş yaparken gördükleri caretta carettanın sol ön kolunun kopuk olduğunu belirten evli ve iki çocuk annesi 54 yaşındaki Neriman Can Kızılağaç “Daha öncede Torba sahilinde bir kolu kesilerek ölüme terk edilen caretta carettayı bulmuştuk, ancak ilgilenen çok almadı.

Bu kezde yine sol kolu kopmuş ve ölmüş orta yaşlı bir carettayı bulduk. Ya sol kolundan iple bağladılar, yada kestiler bıraktılar.

Bazen de teknelerin pervaneleri çarpıp parçalayabiliyor, ama denizde şu anda o kadar çok tekne yok, bu ihtimal çok düşük. İnsan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. İlgili makamlara durumu ilettik. Öleli 3-5 gün olmuş. Bölgede Akdeniz fokları, yunuslar ve caratteların görmediği işkence kalmadı, denetimler mutlaka arttırılmalı koruma altındaki bu canlar korunmalı” diye konuştu.