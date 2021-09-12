Kolunu güçlendirmek için haltere başladı şampiyon oldu

Üniversiteyi bitirip arkeolog olan Ayşe Şirip: "Akondroplazi rahatsızlığım olduğu için vücudumu güçlendirmem gerekiyordu. Haltere yöneldim. Çok çalıştım ve Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyorum" dedi.

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Antalya'da yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı. Muay thai yapan Ayşe, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.

Halterde büyük başarı gösteren genç kız, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı. Akondroplazi nedeniyle sosyal hayatta yaşadığı bazı olumsuzluklara aldırış etmeyen, hayata hep güler yüzle bakan Ayşe, arkadaşlarıyla gezmeyi çok sevdiğini, ‘Bunu yapamazsın' diyenlere inat, her zaman başarılı olmayı hedeflediğini söyledi. Pandemi yasakları döneminde evinde ve parklarda antrenman yaparak katıldığı ilk şampiyonada ‘Türkiye birincisi' oldu.

Spora şampiyonluk kariyeri ile başlayan Şirip, “Spora başladıktan sonra kendime olan güvenim arttı. Önceden dışarı çıktığımda insanların bakışlarından rahatsız olurdum. Artık bu durum beni hiç rahatsız etmiyor. Tüm insanları, özellikle de benim durumumda olanları spor yapmaya davet ediyorum. Başkalarının fikirlerine ve bakışlarına aldırış etmeden başarılı olmak için çaba göstermeliyiz. Hayat çok güzel ve yaşanmaya değer” dedi.

Şimdi hedefinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu var

Üniversiteyi bitirip arkeolog olan Ayşe Şirip, spordaki başarısının yanı sıra akademik kariyerine de devam ediyor. Yüksek lisans için çalıştığını söyleyen Ayşe, haltere başlama hikayesini ve hedeflerini şöyle dile getirdi:

“Akondroplazi rahatsızlığım olduğu için vücudumu güçlendirmem gerekiyordu. Böylece daha sağlıklı olmak istiyordum. Dışarıdaki hayatımda daha rahat etmek istiyordum. Bu amaçla önce muay thai sporu yaptım. Antrenörüm kollarımın güçlenmesi için haltere yönlenmemi istedi. 1 yıl önce başladım ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlandım. İlk başlarda çok heyecanlıydım. Antrenörüm sürekli beni sakinleştirmeye çalıştı. Sonunda heyecanımı yenmeyi başardım. Çok çalıştım ve Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Şampiyonanın ardından yüksek lisansıma devam edeceğim.”