Kolunu kaybeden eşinin mesleğini devraldı

Van'ın Edremit ilçesinde, 15 yıl önce geçirdiği kaza sonucu sağ kolunu kaybeden Ziya Curga'nın eşi Nazime Curga, eşinin mesleğini devralarak mahallenin gözdesi oldu.

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Edremit ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşayan Ziya Curga, 15 yıl önce bir anlık dalgınlıkla sağ bileğini spiral makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Curga, takılan platinle elini kaybetmekten kurtuldu.

Ancak, tamirat yaparken elini kullanamayınca, 20 yıllık eşi Nazime Curga, destek için dükkanda eşinin yanında durmaya başladı.

4 çocuk annesi Nazime Curga, bir taraftan çocuklarının bakımını, evdeki işlerini yaparken, bir taraftan da eline tornavida alıp eşinin yönlendirmesiyle tamirat işlerini öğrendi.

Curga, kısa zamanda da dükkanın başına geçti ve Ziya Curga’yı ise inşaat bekçiliğine yönlendirdi.

Her türlü elektrikli ev aletini tamir ediyor

Elektrikli ev eşyaları tamir dükkanı işleten Nazime Curga, dükkanına gelen her tür elektrikli ev aletini tamir ettiğini söyledi.

Curga, “Eşim bırakmak zorunda kalınca işleri ben devraldım. Mahallemiz başta olmak üzere beni bilen çevre mahallelerdeki insanlar da malzemelerini tamir için getiriyorlar. Beyaz eşya dahil birçok ev eşyasının tamirini yapıyorum. 4 çocuğumu bu şekilde okutuyorum. Müşterilerimiz yaptığım işten çok memnun.

İlk bu işe başladığımda erkekler de tamir için malzeme getiriyordu. Bana ‘Bu erkek işi, kadın işi değil’ deyip dalga geçiyorlardı ama sonra işimi sağlam yaptığımı görünce herkes gelmeye başladı. Uygun fiyat alıyorum. Buradaki gelirle de lise ve ortaokula giden çocuklarımı okutuyorum. Parası olmayan birçok kişiye de ücretsiz yardımcı olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Kadınlara imkan verilmesi halinde her işi yapabilirler”

Kadınlara imkan verilmesi halinde her işi yapabileceklerini belirten Curga, “Erkek-kadın ayrımcılığının olmaması gerekir. Kadın kafasını kullandığı zaman, her işi yapar. Ben ilk bu işe başladığımda, gelen bazı erkekler yadırgıyorlardı, getirdikleri malzemeleri de geri götürürlerdi ama zamanla bu bakış açısı değişti. İmkan verilse sanayide araç bile yaparım. Yeter ki destek verilsin” dedi. (DHA)