Kolyesi yüzünden işten atılmıştı: 450 bin TL tazminat kazandı

İngiltere'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Jevgenijs Kovalkovs, kolyesi yüzünden işinden atılınca çareyi dava açmakta buldu. Genç adam, davayı kazanırken tam 450 bin TL'nin de sahibi oldu.

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İngiltere’de 2 Sisters Food Group isimli şirkette çalışan bir fabrika işçisi, haç şeklindeki kolyesini çıkarmayı reddettiği için işten kovuldu.

Jevgenijs Kovalkovs isimli işçi, annesinin bir hediyesi olan haçı göğsüne yakın bir yerde taşımanın ‘inancına bağlılığını’ ifade ettiğini vurgularken, patronunun talebine karşın kolyeyi çıkarmayı reddetti.

Kovalkovs’un müdürü, kolyenin iş yerinde ‘tehlike’ oluşturduğunu söyleyerek çıkarmasını istedi. Rus Ortodoks Kilisesi üyesi adam ise kendisi için önemli bir anlamı olan kolyeyi çıkarmayı reddetti.

450 BİN TL KAZANDI

Bunun üzerine adam, emirlere uymadığı için iş yerinden kovuldu. Ancak olayın peşini bırakmadı.

Kovalkovs şirkete dava açtı ve şirketten tam 22 bin sterlin yani yaklaşık 450 bin TL kazandı.

Duruşmada, Kovalkovs’un Kasım 2019’da İskoçya’nın Coupar Angus kentindeki 2 Sisters Food Group Limited şirketine katıldığı ve hızla kalite müfettişi rolüne terfi ettiği söylendi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN…

Dundee’de yapılan duruşmada Kovalkovs’un 30 küçük halkası olan gümüş kolyeyi her gün taktığı ve kolyenin vaftiz töreni sırasında kutsandığı belirtildi.

Ancak, şirketin Yabancı Cisim Kontrol politikasında ‘Tek plan bant yüzük dışında, sahadaki üretim alanlarında mücevher takılmamalıdır.’ ifadeleri yer alıyordu.

Aralık 2019’daki terfisinin ilk gününde, mahkeme kararında adı yalnızca McColl olarak geçen bölüm müdürü kolyeyi fark etti ve ona, çıkarmasını söyledi. Kovalkovs daha sonra iş yerinde zorbalığa uğramakla ilgili şikayette bulundu ve Ocak 2020’de kolyeyi taktığı başka bir yöneticiyle görüşmeye getirildi.

Ancak mahkeme Kovalkos’un lehine karar verdi. ‘Dini kolyenin onun için derin anlamlar taşıdığı’ vurgulanırken, işinden kovulan adam 450 bin TL kazandı.

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