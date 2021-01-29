Komandoların kardan evlerindeki zorlu yaşamı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.

“ŞİDDETLİ SOĞUKTA BARINMA EĞİTİMİ”

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, ‘Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi’ni başarıyla gerçekleştirdi.”

Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde kar altında günlük traşını olmaya çalışan askerin görüntüsü dikkat çekti.

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