Komedi dünyasında tek kadın ben varım

Usta tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, Sözcü HaftaSonu'nun konuğu oldu. Belgün; hayata, tiyatroya, pandemiye dair çok konuşulacak, özel açıklamalarda bulundu.

PLAN YAPMAMAYI ÖĞRENDİM

“Pandemi ‘size ne öğretti' derseniz, pandemi bana plan yapmamayı öğretti diyebilirim. Tiyatrolar açılana kadar bir dönem evde geçirdim pandemi sürecini. Temizlik yaptım, saç boyadım, bayağı meslek sahibi oldum yani çok iyi kuaförlük yapabilirim, temizlik yapabilirim, yemek yapabilirim… Onun dışında film seyrettim, televizyon izledim ve sadece koronavirüs haberlerini takip ettim. Ama genel olarak zaten karantinada yaşar gibi yaşadığım için pandemi süreci beni çok zorlamadı. Dışarıyla fazla bir ilgim yoktur, genel olarak ev hayatını çok severim. Sadece işimi yaparım gece hayatım da fazla yoktur…”

BAŞIMIZA HER ŞEY GELEBİLİR”

“Evimde sakin bir şekilde 3-5 dostumla görüşerek yaşarım. Böyle bir virüsün bütün dünyayı etkisi altına alması tabii ki beni de strese soktu, ama ben hayatla geçinmeyi seçtiğim için her ortamda mutlu olmanın yolunu bir şekilde buluyorum. Hayat bu. Başımıza her şey gelebilir. Hayat ne getirirse içinden en güçlü şekilde nasıl çıkarız her zaman onu düşünmemiz lazım.” “Geçmişi özlüyorum, şimdi de sadece madde var. Hiçbir şey eskisi gibi değil, her şey mutasyona uğramış gibi. Aşklar, dostluklar, duygular, insani değerler… Bizim dönemimizde her şey güzeldi. Şimdilerde bütün dünya değişti, olaylara bakış açısı değişti. Artık sadece madde var. Yaşadığımız bu zamanda maddeye çok önem veriliyor.

Şu anda da görüyoruz, herkes ekonomiyi seçti insanı değil. ‘Ölen ölür kalan sağlar bizimdir' gibi bir durum yaşanıyor. Tabii ki insanlar çalışacaklar, ailelerini geçindirecekler ona da bir şey diyemiyorum. Ama özlüyorum geçmişimi. Sevgi ve saygı vardı, bağlılık, değer vardı, ama artık yok, ona çok ama çok üzülüyorum.”

“BABAM HİÇ YARDIM ETMEDİ”

“Babam varlıklı bir adamdı, ama bana hiç yardım etmedi. Annem beni hep oyunlara götürürdü. Çocukluğumdan beri tiyatrolara gide gele, oradaki karakterler, o dünya beni gerçekten çok etkiledi. Binlerce karakteri oynamak istedim.”

Benim tiyatrocu olmamı babam hiç istemedi

“Liseden sonra konservatuar imtihanlarına girdim. Babam hiç istemedi. İmtihanları kazanınca Yıldız Kenter'in talebesi oldum. Babamın bütün itirazlarına rağmen içimdeki dik duruşla kararımın arkasında durdum. Babam varlıklı bir adamdı, ama bana hiç yardım etmedi. Ben hayatımı tek başıma kazanarak kurdum.

Kalbimin sesini dinledim. ‘Devekuşu kabare ile Haneler' adlı oyunla 1976'da profosyonelliğe adım attım. Komedi oyuncusu oldum.”

“Aşk ve Komedi” Nilgün belgün'ün 8 yıldır sahnelenen kendi yazıp oynadığı tek kişilik komedi tiyatro. Belgün, komedi dünyasında ‘tek kadın' olduğunu “Komedi dünyasında tek kadın ben varım” cümlesiyle vurguladı.

‘SAHNEDE YER ALIYORSAM BU ATATÜRK SAYESiNDEDiR'

“Türkiye'de şu an kadın olarak tek başına komedi yapan başka kimse yok. Komedyenlik erkeklerin dünyası biliyorsunuz, Cem Yılmaz var, Ata Demirer var.

Benim bu kadar başarılı olmamın sebebi samimi ve sahici olmam. Ben Atatürkçü Cumhuriyet Kadınıyım. Oyunumda hep dile getiririm. Ben size bu gösteriyi yapabiliyorsam, Atatürk sayesinde diye.”

Tiyatrocuların zor bir dönemden geçtiğini belirten Belgün, devlet ve belediyelere de çağrıda bulundu.

“Bu süreçte en çok darbe alan galiba bizleriz. Tiyatrocular olarak zaten çok büyük paralarla yaşamadığımız için pek çoğumuz da zor durumda kaldı.

Devlet yardım edecektir diye düşünüyorum. Zaten bir yardım parası veriliyor, ama onun dışında ek bir yardım yapılır diye umuyorum.

Ama sadece devlet değil belediyelerin de bizlere yardım etmesi gerekiyor. Sıramızı bekliyoruz. En son sıra tiyatro, bale ve operaya gelir nedense…

Yardımların içeriğine gelirsek; tiyatro sahnelerine büyük paralar ödüyoruz, en azından sahne kira ücretlerimizi düşürmeleri gerekiyor bu bir dönem için.

Vergi meselelerimiz var oranların düşürülmesi gerek. Yardım amaçlı oyunlarımız satın alınmalı.

Zaman zaman belediyeler bunu zaten yapıyor, ama şu anki dönem için daha fazla yapılması gerekli…”