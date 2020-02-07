Komşudan kedi dayağı

Manisa'da ev kadını 43 yaşındaki Emel Kekici, 'Tosun' ismini verdikleri sokak kedisini dairesinin kapısının önünde besleyip baktığı için komşuları tarafından iki çocuğuyla birlikte evinde dövüldüğünü iddia ederek polise şikayetçi oldu. Darp raporu alarak Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunan Kekici, “Yaşadıklarımız vicdana sığmaz” dedi.

Manisa’nın Yunus Emre ilçesi Kuyualan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 2.’inci katında oturan ev kadını Emine Kekici (43), dairesinin önünde kedi beslediği için komşularının şiddetine uğradığını öne sürdü. Kekici, bir ay önce kapısının önüne gelen sokak kedisini aşılarını yaptırıp daire kapısı önünde bakmaya başladığını ancak komşularının tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

Komşuları tarafından evinde darp edildiğini belirten Emine Kekici konuyla ilgili şöyle konuştu;

* Evimde iki kedim daha var. Kedinin kızgınlık dönemi geçtikten kısırlaştırıp evimize alacaktık. O zamana kadar kapının önüne bir yuva yaptık. Beşinci kattaki komşumuz tepki gösterdi, geçici olduğunu söyledim. Akşam oğlum Canber ile televizyon izliyorduk, 14 yaşındaki oğlum Semih ise odasında uyuyordu. Beşinci katta oturan B.Ş., eşi H.Ş., kayınvalidesi H.T., kayınpederi V.T. ile iki çocuğu kapıyı çaldı.

* Kapıyı açar açmaz kayınvalidesi H.T. bana saldırdı, içeri girerek saçlarımı çekti. Hepsi eve girip beni darp etti. O esnada küçük oğlum Canber araya girerek beni kurtarmaya çalıştı. Ancak oğlumu da dövdüler. Semih sesleri duyarak odasından çıktı. Beni ve oğlumu darp edenleri dışarı çıkarmaya çalışırken onu da yumruklamaya başladılar.

* Semih’in telefonla polisi aradığını duyunca kaçtılar. Bu sırada kediyi de tekmelemişler. O sırada işte olan en büyük oğlum Umut’u çağırıp, polise ifade verdik.

“VİCDANA SIĞMAZ”

Olayın ardından karakola gittiklerini ve hastaneden darp raporu aldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Emine Kekici, “Onların yaptıkları hiçbir vicdana sığmaz. Bunun hesabını adaletin önünde verecekler. Apartmanda onlardan başka kimse kedilerden şikayetçi değil” diye konuştu.

Polis, Kekici’ye saldırdığı öne sürülen diğer ailenin de ifadesini aldı. Onlar da Kekici ailesinin kendilerine saldırdığını iddia etti.