Komşunun Paskalya kutlamaları Bodrum’u ayağa kaldırdı

Bodrum'a komşu üç adada gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarındaki patlamalar Bodrum'u ayağa kaldırdı. Vatandaşların belediye ve güvenlik güçlerine müracaat ettiği patlamalar nedeni ile Bodrum Belediyesi anons ve yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos), 8 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) ve 12 mil uzaklıktaki Leros adalarında dün gece düzenlenen ve yaklaşık üç saat süren paskalya kutlamalarında kullanılan havai fişek ve dinamitlerin patlaması ilçede insanları tedirgin etti.

BİNLERCE KİŞİ TEDİRGİN OLDU

Bodrum'un Turgutreis, Yalıkavak, Akyarlar, Ortakent, Bitez, Gümbet ve şehir merkezindeki mahallelerindeki yüzlerce insan maden ocağında patlatma yapılıyor düşüncesi ile belediye ve güvenlik güçlerini telefon yağmuruna tuttu. Komşu adalardaki kutlamalarda dağlarda patlatılan dinamitler ise korkuya yol açtı.

BODRUM BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Vatandaşlardan gelen yoğun ihbar üzerine Bodrum Belediyesi anons ve sosyal medyadan duyurular yaptı. Duyuruda “Değerli Bodrumlular; Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, her sene olduğu gibi komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları’ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.” denildi.