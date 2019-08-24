Komünist Başkan Kaz Dağları’nda

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kaz Dağları'na gelerek devam eden çevre mücadelesine destek verdi.

Mehmet ANDAÇ – Evren DEMİRDAŞ / SÖZCÜ

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan çevre mücadelesi ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların desteği ile devam ediyor.

Mücadele kapsamında 26 Temmuz’da başlatılan Su ve Vicdan Nöbetinin 30’uncu gününde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Munzur Koruma Derneği üyeleri buğun Kaz Dağları’na gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

“MUNZUR İLE KAZ DAĞLARI ARASINDA BİR FARK GÖRMÜYORUZ”

Burada bir açıklama yapan Maçoğlu, mücadeleyi desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Hepimiz farklı topraklarda da olsak bu ülkede yaşıyoruz. Buradaki, Munzur’daki, Cerattepe’deki ve Hasankeyf’deki sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Geleceğimizle ilgili bir sorun var burada. Ülkenin serveti gidiyor. Bizler yer üstünün altından daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Burası Troia bölgesi, insanların burayı gelip görmeleri bir kazançtır. Bu maden faaliyetleri ile ülkemizin akciğerlerini yok ediyorlar. Biz Munzur’da yapılmaya çalışılanlar ile Kaz Dağları'nda yapılanlar arasında bir fark görmüyoruz. Çocuklarımızın geleceği çalınıyor. Bu toprakları zehirlemeye çalışanlara karşı çıkmamız lazım”

Kalabalık grup açıklamanın ardından kamp alanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Maçoğlu ve beraberindekiler şantiye alanında incelemelerde bulundu.

MUNZUR’DA NE OLMUŞTU?

145 maden projesinin bulunduğu Tunceli'de, 60 kilometre uzunluğundaki Munzur Dağları’nın tamamının maden sahası ilan edilmişti. Ovacık, Hozat, Pertek ilçelerinin de olduğu 43 bin hektar alan üzerinde maden arama çalışması başlatılacağı öğrenilmişti.