Komünist Başkan’dan işçilere iki güzel haber

Tunceli Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda belediye çalışanlarına 2 bin lira bayram ikramiyesi verme kararı aldı. Belediye işçilere ayrıca yılbaşında da bin 250 TL ikramiye ödeyecek. Eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar ise belediyenin bu sosyal haklarından faydalanamayacak.

‘Komünist Başkan’ olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası'yla (Tüm Bel-Sen) Sosyal Denge sözleşmesi imzaladı. Belediye meclis salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Başkan Maçoğlu, Tüm Bel-Sen Tunceli Şube Başkanı Mazlum Doğan, sendika temsilcileri ve kamu çalışanları katıldı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN YARARLANAMAYACAK

İmzalanan protokolle Tunceli Belediyesi personeline 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 2 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Belediye çalışanlarına yılbaşında da bin 250 TL ikramiye verecek. Eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin bu sosyal haklarından faydalanamayacak.

TÜM CANLI YAŞAMINI ÖNEMSEYEN BİR PROGRAMI SAVUNUYORUZ

Yapılan sözleşmenin ardından konuşan Başkan Maçoğlu, “Ortak iş yapmayı önemli buluyoruz. Tartışmadan çok müzakereyle devam eden bu süreç için çalışmada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yaşadığımız dünyada sadece biz insan merkezli değil, tüm canlıların yaşamını önemseyen bir programı savunuyoruz” diye konuştu.

Tüm Bel-Sen Tunceli Şube Başkanı Mazlum Doğan, “Açlık sınırlarının, rakamların yükseldiği bu dönemde belediyemizde 44 kişiyle yapılan bu toplu sözleşme çok anlamlıdır. 2020-2021 yılını kapsayan bu sözleşmenin, birliğimize, dayanışmamıza, emeğimizin kutsallığına hizmet edeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN PROTOKOL MADDELERİ

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan protokoldeki şöyle;

– Çalışan, birden çok eşli evlilik yapar ise sözleşmeden doğan haklardan faydalandırılmayacaktır.

– Çalışanların hizmet verdikleri alanda, halk ile daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla ana dil ve yerel dillerde öğrenim görmelerine belediye olanak sağlar.

– Belediye yönetim ve çalışanlar, verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alır.

– Aralık ayında maaş ve temel haklar ile birlikte bin 250 TL yılbaşı ikramiyesi ödenir.

-1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Bayramı'nda 2 bin TL net bayram ikramiyesi ödenir.