Komünist belediyede türküler eşliğinde nohut hasadı

Tunceli Belediyesi ile Ovacık Doğal Kooperatifi'nin 'Topraktan göğe boy verdik' çağrısıyla düzenlediği hasat şenliğinde renkli görüntüler yaşanıyor. Gönüllülerin katıldığı hasat şenliğinde üretilen nohutların satışından elde edilen gelir, kentte yaşayan yoksullara ve öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Orhan BOZKURT

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Türkiye’nin tek komünist belediyesi olma özelliğini taşıyan Tunceli’de hasat heyecanı yaşanıyor.

Türküler ve marşlar eşliğinde, yoksullara dağıtmak için ekilen nohutların hasadı yapılıyor.

Hasat için Türkiye’nin değişik illerinden gelen gönüllüler, kooperetif çalışanları ve köylülerle birlikte bir hafta süren çalışmalara katılıyor.



Pertek’in Kacarlar köyünde yapılan hasat şenliğine TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile çok sayıda gönüllü genç de katıldı.

Türkiye’de ulaşımı ücretsiz yapması ve en ucuz suyu vermesi ile gündeme gelen Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye olarak bu dayanışma amaçlı üretimi sekiz yıldır yaptıklarını anlattı.

“EĞER BURALAR EKİLMEZSE BU TARLALARI DA SATARLAR”

Başkan Maçoğlu, “Bu ülkede tek arzumuz herkesin kendine yetebilecek kadar üretim yapabilmesi. Amacımız, yapabildiğimiz kadar üretebilmek, ürettiğimizle de yakın dostlarımıza, yoksullara, öğrencilere dezavantajlı gruplara katkı sunmak, dayanışmak. Bir de kooperatif çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için ürettiklerimizi pazarlarda, tarım kooperatiflerinde satmak. Ancak esas düşündüğümüz şey başka. Topraklar kirletiliyor, ormanlar yakılıyor, madenlere peşkeş çekiliyor. Eğer bu tarlalar ekilmez kırsallaşırsa, emin olun bu tarlaları da satarlar. Onun için topraklarımıza sahip çıkmamız lazım. Gelecekte üreten, kendine yeten ve dünyada üretim açısından örnek olan bir Türkiye diyoruz” dedi.

Ovacık Doğal Kooperatifi’nin çalışanları ise daha çok nöbetleşe ekime önem verdiklerini ve her yıl değişik ürünler ektiklerini anlatarak, “Asıl amacımız topraklarımızı kirletmeden doğal tarımı yaygınlaştırmak ve dayanışmayı sağlamak. Bunun için de köylülerimize hem öğretiyoruz hem de onlardan öğreniyoruz” diye konuştu.