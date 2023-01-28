Konfeti topu yüzünde patladı… Şaşkın DJ acı içinde sahneden ayrıldı

Brezilya'daki bir gösteri sırasında yüzüne yanlışlıkla konfeti topunu patlatan DJ, sahneden acı içinde kaçmak zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya’nın Santa Catarina kentinde düzenlenen bir gösteride, DJ Flavinha olarak bilinen Flavia Ribeiro’nun, konfeti topunu yanlışla yüzüne doğru patlatmasının ardından yüzünde birinci derece yanıklar ve kesikler oluştu.

İlk şokun ardından sahneden ayrılan ancak daha sonra tekrar gösteri için sahneye çıkan Ribeiro, çektiği acıya daha fazla dayanamadı ve sahneden inerek hastanenin yolunu tuttu.

DJ’in yüzüne konfeti topunu patlatması anı, internette viral video olarak milyonlarca kez izlendi.

Tedavi altına alındıktan sonra Instagram hesabından da takipçilerine bilgi veren DJ, iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı. Ribiero’nun paylaşımında boynunda bandaj ve yüzünde birçok yara ile kesik olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir Kendini 15 yaşında olarak tanıtıp liseye yazıldı

İlginizi Çekebilir Oğlunun doğumunu kutlarken öfkeli komşusu ok atarak öldürdü