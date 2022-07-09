Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tıklım tıklım
Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşılan Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler erken saatlerde sahile giderken, Antalyalılar ise kurbanlarını kesip denizin yolunu tuttu.
Antalya’nın en ünlü plajlarından Konyaaltı, bayramın ilk günü kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.
Sabah erken saatlerde sahile giden tatilciler, Akdeniz’in ve güneşin keyfini çıkardı. Antalyalılar ise kurbanlarını kesip denizin yolunu tuttu.
Şehirde bugün hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 77 olarak belirlendi. (DHA)