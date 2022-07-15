Konyaaltı Sahili’nde izmarit kirliliği! ‘Metrekarede 50-100 arası…’

Kurban Bayramı'nda Antalya Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin plajda söndürüp çakıl taşları arasına gizlediği izmaritler, kirliliğe neden oldu.

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Bayram tatilinde on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip denize girdiği Konyaaltı Sahili’nde kumsalda söndürülüp çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Metrekarede 50- 100 arasında izmarite rastlamak mümkün. Sahile atılan izmaritler görsel kirliliğin yanı sıra çevre kirliliği oluşturuyor. Atılan izmaritlerin sağlığa da zararı var” dedi.

“MİKROPLASTİK KİRLİLİK VE KİMYASALLAR DENİZE YAYILIYOR”

İzmaritin uzun yıllar çözülmeden doğada kaldığını kaydeden Gökoğlu, “Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor. Zaman zaman dalışlarımızda dipte dağılan izmaritleri görüyoruz. İçilip atılan izmarit içerisindeki kimyasallar da denize yayılıyor. İzmaritlerin deniz kirliliğindeki payı küçük de olsa belirli kirlenmeye sebep oluyor” diye konuştu. (DHA)