Konya’da 40 metrelik obruk meydana geldi

Karapınar’da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 600’e yakın obruk bulunuyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi’ndeki Üç Obruklar mevkiinde de çobanlar tarafından fark edilen obruğun 3 gün önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan, şunları söyledi:

“3 gün önce saat 06.00’da çobanlar büyük gürültü duymuş. 15-20 gün önce de tarla sahibi, tarlayı sürüp gitmişti. Allah korusun traktörle çalışırken çökebilirdi.”

“Derinliği 40 metre, çapı da 10 metreyi geçiyor. Bu obruk biraz farklı. Derinliği çok ürkütücü. Tabanında çamurlu su var. İlk gördüğümüzde korkudan yaklaşamadık.”

“Şimdi geldiğimizde kenarlarının genişlediğini görüyoruz. Çobanlar var burada, çobanlar geçerken de çökebilirdi.” (DHA)