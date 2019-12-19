Konya’da ‘kötü koku’ alarmı! Sebebi bulunamıyor…

Konya'yı yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan 'ağır koku' bölge halkını canından bezdirdi. Uzmanlar kokunun sis nedeniyle havaya karışamayan sanayi kaynaklı atıklardan oluştuğunu öngörüyor. Kötü kokunun en çok hissedildiği bölgelerden olan merkez Karatay ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Kokunun nereden kaynaklandığını tespit edemediklerini ve kokunun kaynağını bulmaya çalıştıklarını" açıkladı.

Konya’da son günlerde etkili olan ağır ve rahatsız edici kokunun sebebi bir türlü bulunamadı.

Kaynağı valilik ve belediye ekiplerinin tüm çabasına rağmen bulunamayan ağır kokunun özellikle sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu, Karatay İlçesi’nde etkili olması vatandaşı isyan ettirdi.

VATANDAŞ EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kokuya ve ilgililere tepki gösterdi. Vatandaşlar kötü kokudan dolayı dışarı çıkamadıklarını ve evlerinde camlarını dahi açamadıklarını belirtti.

HASAN KILCA “TESPİT EDEMEDİK” DEDİ

Kentteki kötü koku ile ilgili konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kokunun sebebiyle ilgili araştırma yaptığını belirtti.

Kokunun nereden kaynaklandığının bulunmaya çalışıldığını ifade eden Kılca, “Konu daha çok Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün kontrolünde. Kokunun arıtmadan kaynaklandığını söyleyenler kadar, çevredeki fabrikalardan kaynaklandığını söyleyenler de var. Doğrusu tam olarak tespit edemedik” dedi.

ARITMA TESİSİ TEKNİK OLARAK BÖYLE KOKU YAYMAZ

Konya Su ve Kanalizasyon İdari’nden (KOSKİ) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Cumartesi günü şehirde rahatsız edici bir koku oldu. Koku, Antalya Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu’nda da alındı. Kokunun yayılım gösterdiği alan itibariyle Arıtma Tesisi kaynaklı olması mümkün değil. Özellikle son 2-3 ay içerisinde buna benzer 3-4 koku olayı daha yaşandı. Bu kokunun kanalizasyon ve arıtma kaynaklı olmadığı bilinmelidir. Tesisimizde az bir koku olduğu gerçeği de doğrudur. Fakat bu kokunun yayılım itibariyle şehre ulaşması imkansızdır”