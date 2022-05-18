Konya’da kuluçkaya yattılar: 10 bin geldiler 20 bin dönecekler

Konya Beyşehir'deki Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin konukları kuluçkaya yattı.

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Afrika’daki Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Leylekler Vadisi sulak alandan ötürü göç hayvanlarını çeken bir yer. Leylekler Vadisi bu tarz hayvanları çok net görebileceğiniz bir yer. Leyleklerin izlenmesi, yuvalarının fotoğraflanması ile onların hayatlarını gösteriyoruz. Buralara düzenli etkinlik düzenliyoruz. Yılda en az 4-5 kere katılımcılarımız geliyor. Bu bölgede 50’ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olaraktan dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz” dedi.

Beyşehir’de görsel sanatlar öğretmeni olan Feride Şolpan ise “Beyşehir Leylekler Vadisi en büyük kronolojiye sahip yerlerden bir tanesi. Ardıç ağaçlarına şu anda kuşlar tünemiş durumda, kuluçka dönemindeler. İnsanlara o kadar alışmış ki rahatsız olmuyorlar. Biz de Beyşehir’e geziye buraya geldik. Herkese de tavsiye ederim” diye konuştu. (DHA)

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