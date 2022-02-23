Konya’da yeni ‘otbiçen’ türü keşfedildi: Dünyada ilk kez…

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, örümceklerle akraba otbiçenlerden yeni bir türü Konya'daki arazi çalışmalarında keşfettiklerini açıkladı. 'Graecophalangium anatolicum' ismi verilen yeni türle ilgili olarak Kurt, "Dünyada ilk kez tanımlanmış farklı bir tür olduğunu, bilim dünyasına tanıtmış olduk" dedi.

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Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Kurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve Dr. Sinan Örgel ile arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu yeni otbiçen türü keşfettiklerini duyurdu.

Doç. Dr. Kurt, ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Konya’da toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle yeni otbiçen türünün varlığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Doç. Dr. Kurt, keşfedilen ve zehirsiz olduğu saptanan yeni türü, uluslararası indeksli Zoology in the Middle East dergisinde de yayımlatarak dünya literatürüne kazandırdı.

“VÜCUDUNDA ZEHİR MEVCUT DEĞİL”

Doç. Dr. Kurt, “Otbiçen, en son tanımladığımız tür, eklem bacaklılar şubesi olarak isimlendirdiğimiz grupta sınıfı da var. Bu sınıf, örümcekler, akrepler gibi canlıları içeren gruplar. Keşfettiğimiz tür, bunlardan biraz daha farklı. Bunlar yakın akraba grubu. Ama bizimkilerin en önemli özelliği bunların vücutlarında herhangi bir zehir bezi yok. Vücutlarında insanı korkutabilecek ya da insana zarar verebilecek bir zehir yok. İkincisi bunlar örümceklerden farklı olarak ağ üretmiyor. En önemli özellikleri de, ayaklarında iç içe geçmiş 100 adet boğum bulunuyor. Dinlenme esnasında bu boğumlar iç içe geçiyor. Bunları özellikle elimize aldığımız zaman vücutlarının ön tarafından değişik salgılar salınıyor” dedi.

“BİLİM DÜNYASINA TANITTIK”

Otbiçen türünü Konya’daki arazi çalışmalarında tespit ettiklerini kaydeden Kurt, “Yeni türü, Anadolu’dan bulunmuş manası vermek için Graecophalangium anatolicum ismini verip, bilim dünyasına da bu ismiyle tanıttık. Bulduğumuz bu canlıyı diğer benzer örneklerinden çeşitli özellikleriyle ayırıyoruz. Özellikle genital organındaki farklılıklardan dolayı farklı türlerle karşılaştırıp, bilim dünyasına sunuyoruz. Dünyada ilk kez bizim tarafımızdan bilim dünyasına tanıtılıyor. Değerlendirme sonucunda bu cinse ait dünyada ilk kez tanımlanmış farklı bir tür olduğunu bilim dünyasına tanıtmış olduk ve yapmış olduğumuz bu çalışmayı da uluslararası Zoology in the Middle adlı dergide de yayınladık” diye konuştu.

Doç. Dr. Kurt, 4 yıl önce dünyada ilk kez Kilis’te görülen yeni çoban örümceği türünün, Akçağıl köyü yakınlarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu tespit edildiğini duyurmuştu. (DHA)



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