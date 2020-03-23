Konyalı gençlerden duyarlı davranış

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İçişleri Bakanlığı kararıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle gençlere çağrıda bulundu. Başkan Altay’ın çağrısına kulak veren gençler, ikamet ettikleri apartmanların girişine notlar bıraktı. Notlara kaldıkları daire numarasını da yazan gençler, 65 yaş üstü yaşlılara “ Siz evinizde kalın biz, ihtiyaçlarınızı karşılarız” çağrısında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için gençlere çağrıda bulundu. 65 yaş üstü vatandaşların çok değerli olduğunu ve alınan önlemlerin onların sağlığı için olduğunu belirten Başkan Altay, “Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini koruma şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı” dedi.

GENÇLER ALTAY'IN ÇAĞRISINA UYDU

Başkan Altay'ın çağrısına kulak veren gençler, ikamet ettikleri apartmanların girişine 65 yaş üstü vatandaşlar için notlar bıraktı. Notlara kaldıkları daire numarasını yazan gençler, “ Evinizde kalın, biz ihtiyaçlarını karşılarız” ifadelerine yer verdi.

“GÜVENİMİZİ BOŞA ÇIKARMADINIZ”

Sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından gençlerden birçok mesaj aldığını belirten Başkan Altay, “Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Onlarca mesaj aldım. Duygulandım gururlandım” ifadelerini kullandı.