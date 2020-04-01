Köpeğe çarptı, üzerinden geçti. Durdu, baktı, kaçtı!

Muğla’daki sosyetenin tatil beldesi Göltürkbükü sahilinde esnafın baktığı Şekspir isimli sokak köpeğine bir araç çarptı. Kaçan araç sürücüsünün köpeğe çarptıktan sonra durup baktığı, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma araç sürücüsünü yakalamak için seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü mahallesindeki Liman caddesinde meydana gelen olayda, mahelle esnafının beslediği Şekspir isimli sokak köpeğine bir araç çarpttı. Araç sürücüsünün köpeğe çarptıktan sonra durup baktığı ardından yoluna devam etmesi çevredeki güvenlik kemaralarınca kaydedildi.

ÜZERİNDEN GEÇTİ, DURDU, BAKTI, KAÇTI…

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şekspir isimli köpek kısa bir süre sonra öldü. Olayın ardından çevredeki kameraları inceleyen Türkbükü Patileri gurubu üyeleri köpeğe çarparak öldüren otomobili tespit etti. Plakasını belirleyen hayvan gönüllüleri jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAÇMASALARDI BELKİ ŞEKSPİR YAŞIYOR OLACAKTI

Sosyal medyadan otomobilin plakasını veren ve görüntüleri paylaşarak aracın bulunmasını isteyen Türkbükü Patileri gurubu üyelerinden sanatçı Gülistan Okan “Şekspir isimli köpeğimize hep birlikte bakıyorduk. Türkbükü' nün en yaşlı en uysal köpeğiydi kimseye zararı yoktu. Çarpan otomobildekiler durup bakıp kaçıyor sonrada ölüme terk ediyor, belki ayıp veterinere götürselerdi Şekspir şimdi yaşıyor olacaktı, ne diyeyim bunu yapanların Allah cezasını versin, nasıl olsa yasalarda ceza olarak caydırıcı bir karşılığı yok” dedi.