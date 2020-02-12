Köpeği arabaya bağlayıp koşturdular

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak çekilmesi görüntüleri hayvanseverlerin de büyük tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Çarşamba günü Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşandı. 17 LY 131 plakalı araç tarafından bir köpeğin ipe bağlanarak çekilme anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

“KONUŞMAYA ÇALIŞTIM AMA KÜFÜR ETTİ”

‘Çanakkaleli Hayvanseveler’ isimli Facebook grubunda paylaşılan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüleri paylaşan Mehmet Çınar isimli kullanıcı, paylaşımında “Araç ile yanına gidip konuşmaya çalıştım ama araçtan inip küfür etmeye başladığı için inip yaklaşamadım. Videoda köpek normal yürüyor ama video çektiğimizi görünce yavaş yavaş kenara çekti arabayı. Fotoğrafta köpeğin gitmek istemeyip patilerinin kaydığı belli oluyor” ifadelerini kullandı.