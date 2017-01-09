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Köpeği dile getiren klarnetçi
Köpeği dile getiren klarnetçi
İzmir, Alsancak'ta yaşanan bu samimi görüntüler sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı.
Yaşam 9 Ocak 2017 - 07:49

Şimdilerde sosyal medya geride bıraktığımız yılın son aylarından paylaşılan bir video ile çalkalanıyor. İnsan ve hayvanlar arasındaki dostluğun göstergelerinden olan bu videonun çekildiği yerse İzmir – Alsancak… Sokakta klarnetiyle duygusal nağmeler çalan ve çevresindekilerin de dikkatini çeken müzisyen yanındaki köpeğin de beğenisini kazanmış olsa gerek ulumalarıyla ona eşlik etmekten geri durmuyor. Klarnetçinin ve köpeğin adeta düet yaptığı bu video, şimdilerde paylaşım rekoru kırıyor.

Son güncelleme: 08:07 - 09.01.2017
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