Köpeği tek seferde ‘servet’ doğurdu

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşayan Emir Demircan, 18 ay önce Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi. Aldığı köpeği yine aynı cins başka bir köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı.

Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.





TANESİ 5 BİN LİRA

Emir Demircan, “Aksaray malaklısı cinsi safkan köpeği 18 ay önce yavruyken 3 bin liraya aldım. 18 aydır benim yanımda. İlk defa yavrulattık. Yine aynı cins köpekle çiftleştirdik. Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Sonra saydık gerçekten 15 tane yavrulamış. İlk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm. Bu köpeklerin yavruları 5 bin liraya satılıyor” dedi. (İHA)