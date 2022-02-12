Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

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Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı. Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Oukanın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Oukanın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.



Shams açıklamasında Ouka’ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor.



SAĞOL KANKA

Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım ifadelerini kullandı. Shams ayrıca köpeği Oukanın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

DHA

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