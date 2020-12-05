Köpek adları da coronadan etkilendi

Rover.com’un ‘2020’nin en popüler dişi ve erkek köpek adları’ listesinde, corona virüsünden yola çıkarak konan adların ABD’de popüler hale geldiği ifade edildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, listede, ‘Corona’ adının popülerliğinin yüzde 24 arttığı belirtildi.

Öte yandan, bir köpeğe ‘Rona Von Covid’, bir kediye de ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci’den esinlenilerek ‘Dr. Fauci’ adı verildi.

Corona virüsü salgınıyla birlikte özellikle ABD’de evcil hayvan edinme oranlarında ciddi artış yaşandı.

New York’taki Hayvan Bakım Merkezi (ACC) yalnızca mart ayında hayvan sahiplenmek için 5 bin kişiden başvuru aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, yalnızca Covid-19 değil, popülerliği artan ‘Tiger King’, ‘The Witcher’ ve ‘The Mandalorian’ gibi dizi ve belgesel yapımları da köpek isimlerine ilham oldu.

‘The Withcher’ dizisinin başkarakteri ‘Geralt’ın adının kullanımında yüzde 9,308 artış görüldü.