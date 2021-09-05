HAYAT
Hayat Haberleri - Yaşam

Köpek balığının saldırdığı sörfçü yaşamını yitirdi

Avustralya’nın doğusunda köpek balığının saldırısına uğrayan bir sörfçü hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Köpek balığının saldırdığı sörfçü yaşamını yitirdi

Avustralya'nın Sydney kentinin yaklaşık 550 kilometre kuzeyindeki Emerald plajı açıklarında bir sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama göre, 20'li yaşlarındaki sörfçü kolundan yaralandı.

Yeni Güney Galler ambulans servisi yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan sörfçünün çevredekilerin ve sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayın ardından plajın kapatıldığı öğrenildi.

Çin, düşman gemilerine torpido atmak için geliştirdiği robot köpekbalığını tanıttı İlginizi Çekebilir Çin, düşman gemilerine torpido atmak için geliştirdiği robot köpekbalığını tanıttı
Avustralya Çin köpek Sağlık Teknoloji