Köpek ‘Max’, üç yavru kediye annelik yapıyor

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yeni yapılan ve henüz adı konulmayan lisenin bahçesinde yaşamını sürdüren ‘Max’ adı verilen Corgi cinsi köpek, üç yavru kediye annelik yapıyor.

3 YAVRU KEDİYİ EMZİYOR



Köpek ve her gün emzirdiği 3 yavru kediyle okulda bekçilik yapan Halit Kaya ilgileniyor. Halit Kaya, tüm zamanının köpek ve kedi yavrularıyla geçtiğini belirterek, “Köpeğimiz Max ve üç yavru kedimiz var. Yavru kedilerin annesi ilgilenmiyor, köpeği emiyorlar. Gelir, burada yatar, kediler de sabaha kadar emer. Et ve yiyecek verdiğimizde Max, kedileri bulup, onları besliyor, kalanları da götürüyor. Yavru kedi dışarı çıkınca ağzıyla alıp, getiriyor. Yalar, temizler, oynar, sabaha kadar koynunda kedilere annelik yapıyor. Kedilerin annesi hiç ilgilenmiyor. Annelerini 3-4 gün bazen bulamıyoruz” diye konuştu.