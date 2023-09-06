Köpekbalığı saldırısında kabusu yaşadılar
Avustralya açıklarında bir katamaranla denize açılan 3 kişi, köpekbalıklarının saldırısında canlarını zor kurtardı.
Avustralya yakınlarında bir katamaranla denize açılan 3 kişi, köpekbalıklarının saldırısı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Ülkenin kuzeyinde katamaranları defalarca köpekbalıklarının saldırısına uğrayan 3 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Uydu görüntülerinde de katamaranın büyük hasar aldığı görüldü.
Vanuatu’dan Avustralya’ya gitmek üzere yola koyulan üç kişi, köpekbalıkları tarafından kuşatılmalarının ardından acil yardım talep etti. Araştırma amacıyla bir süredir denizlerde olan yolcuların yara almadan kurtarıldığı aktarıldı.
Avustralya açıklarında son dönemde artan köpekbalığı saldırıları endişelere yol açıyor.