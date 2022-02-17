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Köpekler onu korna sesinden tanıyor

Adıyaman'da sahipsiz köpekleri besleyen emekli öğretmen Necati Günata'yı köpekler 'korna' sesinden tanıyor. Motosikletiyle çaldığı korna sesini duyar duymaz koşmaya başlayan köpekler, Günata'yı coşkuyla karşılıyor.

Yayınlanma: 12:06 - 17 Şubat 2022 Güncellenme:
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Atatürk Baraj Göleti Sitilce-Kızılcapınar bölgesinde bulunan onlarca köpek, emekli öğretmen Necati Günata’nın her gün yolunu gözlüyor.

Günata kasaptan aldığı yiyecekleri, motosikletiyle sahipsiz köpeklerin bulunduğu Sitilce-Kızılcapınar bölgesine getiriyor.

Köpekler, motosikletiyle korna çalarak ilerleyen Necati Günata’yı görünce peşine düşüyor. Korna sesine koşan onlarca köpek, Günata’nın etrafında doluşuyor.

Günata, “Beni tanıyorlar artık. Çok uysallar, kimseye saldırmazlar. Ama biz bunları beslemeseydik ilgi şefkat göstermesiydik o zaman saldırabilirlerdi” dedi. (İHA)

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