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Köpekleri olduğu için sokağa çıkabilen Ruslar, hayvan dostlarını kiralıyor
Köpekleri olduğu için sokağa çıkabilen Ruslar, hayvan dostlarını kiralıyor
Rusya'da, corona virüsü nedeniyle sadece çöp çıkarmaya ve köpek gezdirmeye izin veriliyor. Bunu fırsat bilen Ruslar, köpeklerini 1000 ruble karşılığında kiralamayı düşünüyor...
Yaşam 1 Nisan 2020 - 12:13

Rusya’da corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, öğrenilen bir bilgiye göre sadece çöp çıkarmak ya da köpek gezdirmek için izin veriliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı köpek sahipleri de, belli bir ücret karşılığı hayvanlarını kiralamaya çalışıyor.

“Yeni bir iş fikri buldum, köpeğimizi 100 metrelik alanda gezdirmek için kiraya veriyoruz. İhtiyaç varsa çöp de sağlayabilirim”

Sputnik’in haberine göre sosyal medyada bazı köpek sahipleri, ceza riski almadan dışarı çıkmak isteyenlere hayvanlarını kiralamayı teklif etti. Bazıları bu konu ile dalga geçen paylaşımlar yapsa da, bazıları da ciddi ciddi, ücretsiz reklam sayfalarındaki ilanlarda, ücret, depozito miktarı gibi ayrıntılar ve taksi parasının karşılanması gibi talepler de belirtiliyor. Saatlik gezinti için 800-1000 ruble, depozito olarak da 3 ilâ 5 bin ruble arası bir ücret isteniyor.

‘Köpeğimi yürüyüş için kiralıyorum’

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