Köpekleri olduğu için sokağa çıkabilen Ruslar, hayvan dostlarını kiralıyor

Rusya’da corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, öğrenilen bir bilgiye göre sadece çöp çıkarmak ya da köpek gezdirmek için izin veriliyor. Bu durumu fırsat bilen bazı köpek sahipleri de, belli bir ücret karşılığı hayvanlarını kiralamaya çalışıyor.

Sputnik’in haberine göre sosyal medyada bazı köpek sahipleri, ceza riski almadan dışarı çıkmak isteyenlere hayvanlarını kiralamayı teklif etti. Bazıları bu konu ile dalga geçen paylaşımlar yapsa da, bazıları da ciddi ciddi, ücretsiz reklam sayfalarındaki ilanlarda, ücret, depozito miktarı gibi ayrıntılar ve taksi parasının karşılanması gibi talepler de belirtiliyor. Saatlik gezinti için 800-1000 ruble, depozito olarak da 3 ilâ 5 bin ruble arası bir ücret isteniyor.