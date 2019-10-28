Köpeklerin mutluluk ihtiyacına odaklanan marka

Dünden bugüne çok şey değişti. Hayvan bilinci her geçen gün gelişiyor. Köpekler artık evlerin, ailelerin birer üyesi haline geliyor. Köpeklerini evlatları gibi görenler, onların sadece karınlarını doyurmakla yetinmeyip, mutluluklarını da önemsiyorlar. “Köpeğim mutlu mu?” sorusuna cevap olarak doğduklarını söyleyen bir marka var: HavHav.

2017'de Havhav.com.tr markasıyla Türkiye'de faaliyete başlayan girişim, kısa sürede onbinlerce köpek sahibine ulaştı. HavHav'ın kurucusu, İzmirli girişimci Umut İlhan, “Köpeklerimiz konuşamasalar da aslında bize çok şey söylüyorlar. Her biri kedi köpek sahibi olan hayvansever bir ekibiz; onların mama, su ve bakımdan fazlasına ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Biz bu temel ihtiyaçların dışındaki sevgi, oyun ve mutluluk ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulduk,” diyor.

Köpek ebeveynlerine her ay özel tasarlanmış oyuncak, ödül maması ve köpek aksesuarları gönderen HavHav'ın kısa sürede bunca köpek sahibine ulaşmayı başarmasının sırrı da yine hayvansever bir ekipten kaynaklanıyor. Sattıkları her kutu başına Haytap'a 1 kilo mama bağışı yapan ekip adına konuşan, şirketin genel müdürü Eda Alagözlü, “Abonelerimize özel tasarlanmış oyuncaklar, başka hiçbir yerde bulunamayacak ürünler ve leziz ödül mamalarıyla ailesi olan havhavları, bağışladığımız mamalarla da sokak canlarını mutlu etmeye çalışıyoruz,” diye ekliyor.

“TÜRKİYE’DE ÜRETİP İNGİLTERE’YE İHRAÇ EDİYORUZ”



2018'de Londra operasyonuna başlayan HavHav, geçtiğimiz ay deneyimli iş adamları Melih Özçelik ve Erol Şaşati'nin yatırımlarıyla büyüme ivmesini daha da hızlandırdı. Türkiye ve İngiltere’de 20 binin üzerinde köpek sahibine hizmet veren firma, faaliyetlerini 2020 yılında bir ülkeye daha genişletmeyi planlıyor.

Şirkete 2018'de ortak olarak katılan Caner Bayraktar, pet sektöründe çoğu ürünün Çin'den ithal edildiğini, ancak hem bu ürünlerin kalite standartları HavHav'ı tatmin etmediği için hem de yerli üreticinin kazanmasını istedikleri için peluş oyuncakları Türkiye'de tasarlayıp ürettiklerini belirterek ekliyor: “Orta ölçekli atölyelerle, halk eğitim merkezleriyle çalışıyoruz ve üretimi genellikle ev kadınları yapıyor. Artık daha az ürünü Çin'den alıyoruz. WufWuf kurulduğundan bu yana 10 binin üzerinde ürünü bu markamız için üretip İngiltere'ye ihraç ettik.”

“SANAYİCİLERİ PET SEKTÖRÜ İÇİN ÜRETİME DAVET EDİYORUZ”

“Buradan tüm sanayicileri pet sektöründeki parlayan yıldızı görmeye ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. Pet sektörü dünyada resesyona uğramayan tek sektör, ancak ülkemizde sektöre yönelik ödül maması ve oyuncak üretimi yok denecek kadar az. Polonya, pet pazarında çok yol aldı, İtalya ve İspanya da üreticiler konusunda çok zengin. Türkiye bu ülkelere göre büyük bir maliyet avantajına sahip, Avrupa'ya nakliyedeki kolaylığı hesaba katarsak Çin ile rekabet bile edebilecek olanaklara sahip. Biz ilgilenen sanayicilerle tecrübemizi paylaşmaya ve onların müşterisi olmaya hazırız.”

“SAHİPLERİ FARKLI OLSA DA, ONLAR AYNI DİLİ KONUŞUYOR”

WufWuf CEO’su ve HavHav'ın kurucusu Umut İlhan, Türkiye ve İngiltere’deki tüketici davranışlarıyla ilgili şunları paylaşıyor: “İki ülkede faaliyette olmak bize çok farklı bir deneyim kazandırıyor. Aslında bizim nihai tüketicimiz sevimli dostlarımız köpekler. Kredi kartları olmadığından, insanları onlara destek çıkıyor :) Sahipleri farklı dilleri konuşsa da onlar genelde aynı dili konuşuyor; karşılıksız sevgi. Bu sevgiyi insanları, onları her ay sürpriz ürünler gönderen HavHav ve WufWuf kutularıyla ödüllendiriyorlar. Türkiye’de genelde hafta içi gündüzleri alışveriş yapılırken, İngiltere’de hafta içi akşam saatleri ve hafta sonları yoğun geçiyor. Türkiye’de abonelerimizin yarıya yakını küçük boy köpek ırklarına sahipken, İngiltere’de küçük boy köpeklerin oranı sadece %20. Türkiye’de 18-24 yaş abonelerimizin oranı, İngiltere’ye göre 4 kat daha fazla.”