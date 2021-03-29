‘Köpüş’ün canına kıyan sahibinin vasiyeti yerine getirildi

Ataşehir’de yaşayan 38 yaşındaki reklamcı Murat B. 15 Şubat’ta evinde intihar etti. Murat B., intihar öncesi yakınlarına 7 yaşındaki köpeğinin sahiplendirilmesi vasiyetinde bulundu. Sahibinin ölümünün ardından götürüldüğü barınakta yeme-içmeden kesilen köpek için komşular harekete geçti.

Köpüş’ün eski sahibi Murat B.’nin komşusu Başak Papila, “Murat Bey’i 6 seneden beri tanıyordum, karşı komşum. Murat, Köpüş’ü iki aylıkken sokakta yaralı bir şekilde bulmuş. Tedavisini yaptırmış. Murat’ın ölümü bizi gerçekten çok yıktı. Murat’ın öldüğü günün gecesi ekipler, Köpüş’ü mecburen barınağa götürmek zorunda kaldı. Ertesi gün biz Murat’ın bütün komşuları olarak Köpüş’ün barınakta kalmasını istemedik. Çünkü Köpüş barınakta Murat’ı çok istiyordu ve sürekli ağlıyordu. Yeşim Hanım sayesinde Köpüş’ü barınaktan çıkardık” dedi.

Murat’ın ölümünden sonra Köpüş’ün davranışlarında değişikler olduğunu belirten Papila, “Köpüş’ün psikolojisi bir süre gerçekten çok bozuktu. Biz, Murat’ın yakın arkadaşları olmamıza rağmen bize hiçbir şey belli etmedi. Murat’ın neden intihar ettiğini hâlâ anlayamıyoruz. Murat hayata o kadar pozitif bakan biriydi ki intihar edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Murat, Köpüş’ü bırakıp markete bile gitmezdi. İletişimleri çok kuvvetliydi” diye konuştu.

BARINAKTA ÜÇ GÜN AĞLADI

Hayvansever Yeşim Tarkal ise şunları söyledi:

“Sosyal medya hesaplarımda takipçi sayım çok olduğu için sürekli ilanlar paylaşıyorum. Murat Bey’in komşuları tarafından Köpüş için de ilan açmam istendi. Bu şekilde Köpüş ile tanışmış oldum. Murat Bey’in arkadaşları sayesinde ve Köpüş’ün hikayesini öğrendim.”

“Murat Bey’in ölümü üzerine aynı gün içerisinde ekipler tarafından Köpüş barınağa alındı. Köpüş barınakta üç gün boyunca yemek yemeden ağlamış. Köpüş, şu an yeni ailesi ile birlikte ancak hâlâ Murat Bey’in özlemini çekiyor.”

“Şu an Köpüş üçüncü ailesinde ve gayet mutlu. Ancak herkes köpek sahiplenmemeli. Köpek sahiplenmeden önce ciddi bir şekilde düşünülmeli. Köpek sahiplenmek çocuk esirgeme kurumundan çocuk sahiplenmek gibi bir şey. Birçok hayvansever arkadaşım sahiplendirme yapıyor fakat sahiplendirme sonrası takibini gerçekleştirmiyor.” (DHA)

